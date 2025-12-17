Sabato 20 alle 16:30, in libreria, si terrà un incontro con l'autore e illustratore Alessandro Montagnana. L'evento offrirà l'occasione di conoscere da vicino le sue opere, tra cui gli albi illustrati

© Padovaoggi.it - Incontro con l'autore Alessandro Montagnana

Sabato 20, alle 16,30, Alessandro Montagnana, autore e illustratore, vi aspettata in libreria con gli albi illustrati "Babbo Natale l'ha fatta grossa" e "Cuore d'inverno". Ci farà conoscere i suoi simpatici personaggi! Sarà un pomeriggio divertente, interessante e fantastico di lettura animata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Incontro con l'autore Alessandro Montagnana - Alessandro Montagnana, 1981, amante della natura, delle passeggiate nei boschi e in riva al mare, ha coltivato fin da piccolo la passione per il disegno, la pittura e la poesia. padovaoggi.it