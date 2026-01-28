Alle 19 di ieri sera, i carabinieri di Torre del Greco sono entrati nell’ospedale Maresca per un intervento urgente. Una donna con un occhio tumefatto si trovava lì, e i militari hanno deciso di agire immediatamente. La vittima non aveva mai denunciato prima, per proteggere i figli. Poco dopo, hanno arrestato un uomo di 38 anni, sospettato di averla picchiata. È il finale di un episodio di violenza domestica che si è consumato davanti agli occhi di tutti.

La vittima ha l’occhio tumefatto, non aveva mai denunciato per il bene dei figli. Sono le 19 a Torre del Greco e i carabinieri della locale stazione insieme ai militari della sezione radiomobile intervengono nell’ospedale Maresca. Una donna è stata appena aggredita dal compagno. Arrivati nel pronto soccorso, i carabinieri constatano che nella sala d’attesa c’è anche il compagno della vittima, un 38enne del posto. La donna – 40 anni – è in stato confusionale ed ha l’occhio destro gonfio e tumefatto. All’altezza dell’orecchio una ferita lacero contusa. I carabinieri ricostruiscono i fatti. I due convivono da 20 anni e hanno avuto due figli, hanno 9 e 7 anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre del Greco: Violenza di genere. L’ultimo incontro per chiarire. Carabinieri arrestano 38enne

Approfondimenti su Torre del Greco Violenza

Una donna di 40 anni è stata picchiata più volte dal suo compagno dopo l’ultimo incontro, che aveva lo scopo di chiarire qualche cosa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torre del Greco Violenza

Argomenti discussi: Il bambino sottratto ai genitori con il Decreto Caivano a Torre del Greco; Torre del Greco, sottratto alla famiglia: Minaccia il suicidio; Torre del Greco, badante polacca aggredita in strada: Sei l'amante di mio marito!. Scatta la corsa al Lotto; A Torre del Greco vietato ricordare.

Torre del Greco. Un ultimo incontro per chiarire, finisce con l’arresto di un 38ennevittima è una donna di 40 anni, arrivata al pronto soccorso in stato confusionale, con l’occhio destro gonfio e tumefatto e una ferita lacero-contusa in prossimità dell’orecchio. lostrillone.tv

Torre del Greco, la violenza dietro la porta di casa:«Non volevo rovinare il padre dei miei figli»Sono le 19, all’ospedale Maresca di Torre del Greco c’è il solito via vai di persone. In pronto soccorso arriva una donna di 40 anni, accompagnata da un’amica. Ha l’occhio destro gonfio, una ferita vi ... alphabetcity.it

Torre del Greco. Rete da mille metri senza autorizzazione: denunciato pescatore - Intervento della Guardia Costiera che sequestra l'attrezzatura - facebook.com facebook