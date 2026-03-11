Incidente sull' autostrada a Orte chilometri di coda | FOTO

Un incidente sull’autostrada A1 tra Milano e Napoli si è verificato nel territorio di Orte intorno alle 16 dell’11 marzo. Secondo le prime informazioni, un’auto si sarebbe ribaltata all’altezza del chilometro 489, in direzione sud verso Roma. La collisione ha causato lunghe code nella zona, mentre le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

Incidente sull'autostrada A1 "Milano-Napoli", nel territorio di Orte. Stando alle prime informazioni, intorno alle 16 dell'11 marzo, un'auto si sarebbe ribaltata, per cause ancora in fase di accertamento, all'altezza del chilometro 489, in direzione sud verso Roma.