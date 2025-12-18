Incidente in autostrada a Orte | tre feriti nello scontro auto-camion fino a 20 chilometri di coda

Una mattinata difficile sull’autostrada A1 tra Attigliano e Orte, dove si è verificato un incidente tra un’auto e un camion. L’impatto ha coinvolto tre persone, rimaste ferite, e ha causato lunghe code di circa 20 chilometri. La situazione sta creando disagi ai numerosi automobilisti in transito verso Roma, con rallentamenti e inconvenienti lungo il tratto interessato.

© Viterbotoday.it - Incidente in autostrada a Orte: tre feriti nello scontro auto-camion, fino a 20 chilometri di coda Mattinata di disagi sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orte, in direzione Roma. Un incidente stradale si è verificato intorno alle 7,30 di giovedì 18 dicembre, al chilometro 486, in territorio laziale, coinvolgendo tre auto e un mezzo pesante.Tre persone sono.

Incidente a Orte, tre feriti ma non gravi - NewTuscia – ORTE – Incidente stradale ad Orte avvenuto questa mattina intorno alle 7. newtuscia.it

Terribile schianto sull'A1 in direzione Roma: tre feriti e oltre 20 km di coda - Questa mattina, giovedì 18 dicembre 2025, si è verificato un brutto incidente stradale sull’A1, presso Orte, che ha causato circa 20 km di coda in direzione Roma. notizie.it

