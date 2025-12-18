Incidente sull' Autostrada A4 manda il traffico in tilt | coda di cinque chilometri

Un grave incidente ha paralizzato il traffico sull'Autostrada A4, poco dopo le 17 di giovedì. Uno scontro tra due auto ha causato una lunga coda di circa cinque chilometri, creando disagi considerevoli ai pendolari e agli automobilisti in transito. La situazione rimane critica mentre le autorità interveniscono sul luogo per gestire l'emergenza e ripristinare la circolazione.

© Milanotoday.it - Incidente sull'Autostrada A4 manda il traffico in tilt: coda di cinque chilometri Scontro tra due auto e coda di 5 chilometri. Grave incidente stradale sull'Autostrada A4, poco dopo le 17 di giovedì. Lo scontro è avvenuto tra le uscite di Monza e Cavenago. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con tre equipaggi con due ambulanze e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Incidente in tangenziale a Milano manda il traffico in tilt: coda di 6 chilometri Leggi anche: Cantiere manda in tilt il traffico sull’A1, chilometri di coda nel tratto toscano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incidente in autostrada provoca coda di 9 km: traffico bloccato anche nell'altra direzione per i curiosi; Incidente in autostrada, persona incarcerata: attivata la chiusura automatica; Incidente in A4 tra un camion e tre auto: 7 feriti e 9 km di coda; Incidente in autostrada A4 Bergamo: otto feriti (tra cui due bambini piccoli) e sei chilometri di coda verso Milano. Incidente sull'Autostrada A4 manda il traffico in tilt: coda di cinque chilometri - Sull'Autostrada A4, in direzione Trieste, si è formata una coda di 5 chilometri tra Monza e Cavenago, per via dello schianto, avvenuto al chilometro 143. milanotoday.it

Scontro tra due vetture sulla autostrada A4 a Verona Sud: un morto e traffico in tilt - Il violento impatto sulla corsia Nord in direzione Milano: una vittima. rainews.it

Grave incidente in autostrada: morta donna di 61 anni. Aperta indagine per omicidio stradale - Dopo il grave incidente in cui ha perso la vita, l'Autostrada A4 è rimasta chiusa per alcune ore, tanto drammatico è stato lo scontro, nel quale sono rimaste ferite al ... milanotoday.it

Le foto dell'incidente mortale di questa mattina sulla Telesina (ilmattino.it) - facebook.com facebook

Incidente sul lavoro a Gianturco, c'è un indagato - Le immagini della videosorveglianza fondamentali per fare luce sulla dinamica della tragedia in cui ha perso la vita Giacomo Burtone @TgrRai x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.