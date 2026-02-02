Perde il controllo del furgoncino e finisce fuori strada | estratto dal mezzo

Un uomo ha perso il controllo del furgoncino e si è schiantato fuori strada a Mesagne. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo dal veicolo e metterlo in sicurezza. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta gravemente ferita.

Intervento dei vigili del fuoco sulla provinciale, il malcapitato non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118 MESAGNE - Ha perso il controllo del furgoncino che guidava e per estrarlo dalla cabina di guida c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco. L'incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, sulla strada provinciale 44, la Mesagne - stazione ferroviaria di San Vito Dei Normanni. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Mesagne e i sanitari del 118. Da accertare il motivo per il quale l'uomo è finito con il suo Fiat Ducato fuori dalla sede stradale.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Mesagne Vigili

Nella tarda giornata di ieri, martedì 13 gennaio, si è verificato un incidente lungo l'Aurelia tra San Vincenzo e Donoratico.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mesagne Vigili

Argomenti discussi: Perde il controllo del Suv, sfonda il cancello e si schianta: muore il conducente, feriti moglie e nipotino; Grave incidente in campagna, perde il controllo del trattore che si ribalta: in azione i soccorsi, un uomo elitrasportato in ospedale; Incidente nel Milanese, perde il controllo del monopattino e si schianta: gravissimo un uomo; Perde il controllo dell'auto e finisce ribaltato nel fossato.

Perde il controllo del furgoncino sulla strada innevata (FOTO): il mezzo si ribalta tra gli alberi nella scarpataBOLZANO. Furgoncino esce di strada e si ribalta tra gli alberi: soccorsi in azione nella serata di ieri (venerdì 30 gennaio) a San Genesio Atesino. L'allarme è scattato attorno alle 19 lungo la strada ... ildolomiti.it

Vittoria-Acate, perde il controllo dell'auto e sbatte contro un muro in cemento armato: un feritoPer cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, il conducente di una utilitaria rossa ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro una struttura in cemento armato ... lasicilia.it

Perde il controllo vicino al circolo golf sulla strada per Pontestura, soccorsi all’opera all’una di notte - facebook.com facebook

Perde il controllo dello scooter e finisce sull'asfalto: ferito un sedicenne x.com