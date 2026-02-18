Scontro sulla Statale 113 nel Palermitano muore un ventenne
Ignazio Cortese, un ragazzo di 20 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina sulla Statale 113 nel Palermitano, a causa di uno scontro tra due vetture. La collisione si è verificata nei pressi di Buonfornello, dove l’impatto ha provocato anche il ferimento grave di un’altra persona, ora ricoverata in ospedale.
Un ragazzo di 20 anni, Ignazio Cortese, è morto nello scontro tra due auto lungo la strada statale 113 all’altezza di Buonfornello; un’altra persona è rimasta ferita in modo grave e trasportata in ospedale. I vigili del fuoco hanno estratto la vittima e il ferito dalle lamiere. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scontro tra due auto e una microcar nel Palermitano sulla SS 113: sei feritiUn incidente sulla SS 113 nel Palermitano ha coinvolto due auto e una microcar, causando il ferimento di sei persone.
Forte temporale nel Palermitano, esondato il fiume Imera: statale 113 chiusa e poi riapertaUn temporale intenso ha provocato l’esondazione del fiume Imera nel Palermitano, costringendo le autorità a chiudere temporaneamente la statale 113.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Drammatico incidente mortale sulla statale 113, morto un giovane, un ferito grave; Tragedia sulla SS113 a Caronia, perde la vita un 57enne; Incidente mortale a Buonfornello; Caronia, operaio 57enne muore in incidente sulla statale 113.
Cronaca. Incidente sulla Statale 16 a Rimini: scontro tra auto e moto all'altezza di Mondo Convenienza. Coinvolta una 17enne facebook