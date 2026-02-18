scontro sulla statale 113 nel palermitano muore un ventenne

Ignazio Cortese, un ragazzo di 20 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina sulla Statale 113 nel Palermitano, a causa di uno scontro tra due vetture. La collisione si è verificata nei pressi di Buonfornello, dove l’impatto ha provocato anche il ferimento grave di un’altra persona, ora ricoverata in ospedale.

