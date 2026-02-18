incidente mostruoso in autostrada tir finisce nella scarpata tratto blindato

Un tir ha perso il controllo e si è ribaltato in autostrada, provocando un incidente spettacolare. La causa sembra essere stata una manovra sbagliata del conducente, che ha fatto perdere stabilità al mezzo pesante. Il camion è finito nella scarpata, bloccando una corsia e creando grandi disagi al traffico. Il tratto autostradale, che collega la costa toscana all’interno, è stato chiuso temporaneamente per permettere i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. La strada rimane sotto stretto controllo.

Pomeriggio di fuoco e lamiere lungo l’arteria che collega la costa all’entroterra toscano. Poco dopo le 13.30, un drammatico incidente ha scosso la viabilità dell’ autostrada A11, trasformando un normale transito commerciale in un’operazione di soccorso ad alta tensione. Un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso aderenza con il manto stradale finendo la sua corsa fuori dalla carreggiata. Il bilancio parla di un tir finito in una scarpata a bordo strada, in un punto particolarmente impervio tra i caselli di Chiesina Uzzanese e Montecatini, in direzione Firenze. L’allarme è scattato immediatamente presso la sala operativa del 118, che ha attivato una macchina dei soccorsi complessa e tempestiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

