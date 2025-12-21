Incidente nella notte si schianta contro i cartelli pubblicitari | 31enne gravissimo in ospedale

Nella notte di domenica 21 dicembre, a Villasanta, un incidente stradale ha coinvolto un giovane di 31 anni, che ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro alcuni cartelloni pubblicitari. L’uomo è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro i cartelloni pubblicitari. Drammatico incidente stradale nella notte di domenica 21 dicembre a Villasanta. Poco prima delle 3 lungo la via Edison un giovane si è schiantato con l'auto contro i cartelli pubblicitari posti a delimitazione del.

