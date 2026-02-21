Incidente a Torino scontro tra auto e ambulanza | tre feriti

Un incidente ha coinvolto un’auto e un’ambulanza a Torino, provocando tre persone ferite. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra corso Galileo Ferraris e corso Rosselli, dove i veicoli si sono scontrati mentre il semaforo era verde. I feriti sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale per controlli. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili urbani per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada resta chiusa al traffico in attesa delle operazioni di rimozione.

Incidente all'incrocio regolato da semaforo in corso Galileo Ferraris angolo corso Rosselli a Torino. L'impatto tra un'auto e un'ambulanza si è verificato alle 7 circa di sabato 21 febbraio. Risultano tre le persone ferite in maniera lieve. Sul posto è intervenuto il personale sanitario e la polizia locale per i rilievi.