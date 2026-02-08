Incidente a Trofarello | scontro tra due auto incrocio bloccato a lungo
Questa mattina a Trofarello un incidente ha bloccato l’incrocio tra via Torino e via Lej. Due auto si sono scontrate e il traffico è rimasto fermo per diversi minuti, creando disagi ai passanti e ai mezzi di soccorso. Sul posto sono arrivati i vigili urbani e i soccorritori, che hanno aiutato a gestire la situazione e a mettere in sicurezza l’area. Nessuna ferita grave è stata segnalata.
Un incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, domenica 8 febbraio 2026, all'incrocio tra via Torino (l'ex statale 29) e via Lej a Trofarello. A scontrarsi sono state due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen Golf. I sanitari del 118 Azienda Zero hanno trasportato i conducenti, entrambi in.🔗 Leggi su Torinotoday.it
