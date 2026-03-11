Incidente grave ad Amantea | autocarro schiva vegetazione

Un incidente grave si è verificato sulla strada provinciale tra Pizzo Calabro e l’incrocio per lo scalo ferroviario nel comune di Amantea. Un autocarro ha perso il controllo schivando della vegetazione, provocando uno scontro significativo lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Un autocarro ha provocato un grave scontro sulla strada provinciale tra Pizzo Calabro e l'incrocio per lo scalo ferroviario, nel comune di Amantea. Il conducente dell'auto privata è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Catanzaro dopo essere stato investito. L'incidente si è verificato mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 12:00 circa. La causa scaturisce da una manciata di secondi di distrazione unita alla presenza di vegetazione invadente sulla carreggiata. L'autocarro, incaricato della distribuzione alimentare, ha dovuto schivare rami e canne sporgenti, deviando bruscamente verso il centro della corsia opposta.