Grave incidente sulla via Anticolana ad Anagni | due morti

Un grave incidente ha coinvolto due veicoli sulla via Anticolana ad Anagni, provocando due morti e diversi feriti. La collisione è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. I soccorritori sono intervenuti rapidamente sul posto, ma purtroppo non hanno potuto salvare le persone rimaste coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

Coinvolti quattro veicoli al km 4. Strada chiusa in entrambe le direzioni, sul posto Carabinieri, 118, Vigili del Fuoco ed eliambulanza Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 22 febbraio 2026, lungo la Via Anticolana, nel territorio del Comune di Anagni. L'allarme è scattato alle 17.02, quando al chilometro 4 della strada si è verificato un violento impatto che ha coinvolto quattro veicoli. Il bilancio, ancora provvisorio, è pesantissimo: sono due i morti, una donna e un uomo, e altre persone sono rimaste ferite. Alcuni di loro sarebbero in condizioni serie. Immediato l'intervento dei Carabinieri, dei sanitari dell'ARES 118 e dei Vigili del Fuoco.