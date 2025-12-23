Questa mattina, i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti a Alberoro, nel comune di Monte San Savino, per un incidente tra un autocarro e un’auto. L’incidente si è verificato in via Don Riccardo Aguzzi, all’altezza dell’impianto semaforico. Sul posto sono state attivate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta per un incidente stradale avvenuto in località Alberoro, in via Don Riccardo Aguzzi, nel comune di Monte San Savino, all’altezza dell’impianto semaforico. Un autocarro e un’autovettura si sono scontrati, provocando anche la perdita del carico del camion, una piattaforma aerea cingolata, finita sulla sede stradale. Le persone coinvolte sono riuscite a uscire autonomamente dai veicoli e sono state prese in cura dal personale sanitario giunto sul posto. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi, isolandoli elettricamente e verificando l’assenza di perdite di carburante. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incidente tra autocarro e auto ad Alberoro: intervento dei Vigili del Fuoco

