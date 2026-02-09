Incidente tra Battipaglia e Olevano | due feriti accertamenti in corso

Questa mattina, un incidente tra Battipaglia e Olevano ha provocato due feriti. La centrale del 118 ha inviato due ambulanze del Vopi in via Festola alle 16:20. Le forze dell’ordine stanno ancora facendo accertamenti per capire come sia successo.

Brutto incidente tra Battipaglia e Olevano sul Tusciano: la centrale del 118 ha attivato alle 16:20 due ambulanze del Vopi in via Festola. Per cause da accertare, infatti, un'auto si è ribaltata: due i feriti che sono stati trasportati presso l'ospedale di Battipaglia, per le cure del caso. Si indaga, dunque, per risalire all'esatta dinamica e alle cause del sinistro. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella .🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Battipaglia Olevano Grave incidente nella notte a Bracigliano, due feriti: accertamenti in corso Incidente in corso Sempione a Milano tra mezzo Amsa e due auto: un morto e due feriti Nella mattinata di oggi, sabato 24 gennaio, si è verificato un grave incidente in corso Sempione a Milano, coinvolgendo un mezzo Amsa e due auto. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Battipaglia Olevano Argomenti discussi: Autoarticolato carico di arance si ribalta a Contursi, disagi lungo la A2 del Mediterraneo; Ultim’ora. Incidente mortale, investito ciclista sulla SS18; Incidente tra tre mezzi pesanti, deceduto un uomo; Incidente mortale nel salernitano: ciclista investito e ucciso da un'auto pirata. Incidente a Battipaglia, auto contro il palo: donna feritaIncidente stradale lungo la strada Statale 18 tra Battipaglia ed Eboli, dove un’automobile si è scontrata con un camion. A seguito dell’impatto, la vettura ha terminato la sua corsa contro un palo ... ilmattino.it Scoperte biciclette elettriche truccate a Battipaglia, 11 sequestri: velocità fuori controlloSequestrati 11 velocipedi e sanzionati diversi conducenti a Battipaglia: la Polizia interviene per la sicurezza dei mezzi elettrici. virgilio.it Incidente stradale sulla SP30 in località Prato: due feriti, traffico in tilt facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.