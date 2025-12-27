Grave incidente nella notte a Bracigliano due feriti | accertamenti in corso

Brutto incidente, nella notte appena trascorsa, a Bracigliano: due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Nell'impatto, due persone sono rimaste ferite: immediati i soccorsi del 118 con i mezzi Alfa e territoriale dell'associazione La Solidarietà di Fisciano e un'ambulanza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

