Incidente a Pusiano | auto si ribalta e finisce quasi contro una casa

Nella mattina del 11 marzo 2026 a Pusiano, un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata, finendo quasi contro una casa. L’incidente si è verificato all’alba e ha coinvolto un veicolo che, uscito di strada, ha causato danni alla recinzione di un’abitazione vicina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono state riportate ferite gravi.

Incidente stradale all'alba di oggi, 11 marzo 2026, a Pusiano, dove un'auto è uscita di strada finendo la corsa contro la recinzione di un'abitazione. L'intervento di soccorso è scattato intorno alle 5.40 del mattino in via Trento.Secondo quanto segnalato, una vettura è improvvisamente uscita di.