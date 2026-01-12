Incidente a Gatteo si ribalta con l’auto e finisce nel Rubicone

Un incidente a Gatteo ha visto un'auto ribaltarsi e finire nel fiume Rubicone. Fortunatamente, il conducente è riuscito a salvarsi e a uscire dall’auto prima dell’arrivo dei soccorsi. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo l’accaduto per chiarire le cause dell’incidente.

Cesena, 12 gennaio 2026 – E' finito con l'auto nello storico fiume Rubicone, ma fortunatamente è riuscito a salvarsi e a uscire indenne prima che arrivassero i soccorsi. Oggi alle 16.10, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta in Via Rubicone Destra, nel comune di Gatteo, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'unica autovettura. Il veicolo, dopo essere uscito di strada, si è ribaltato finendo dentro il fiume. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorritori e nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi e altre persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

