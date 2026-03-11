Incidente a Como un' altra auto ribaltata | soccorso anche bambino di 8 anni

Poco dopo le 16, in viale Roosevelt a Como, un’auto si è ribaltata tra via Grandi e via Gramsci. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito anche un bambino di 8 anni tra i feriti. L’incidente ha causato disagi al traffico e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La vettura si è fermata su un fianco dopo aver perso il controllo.

Incidente poco dopo le ore 16 in viale Roosevelt, tra via Grandi e via Gramsci a Como. Un'auto si è ribaltata terminando la sua corsa su un fianco. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: due ambulanze della Croce Rossa e della Croce Azzurra di Como e un'automedica. Sul posto vigili del fuoco e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

