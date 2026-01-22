Morto a 17 anni nell' incidente sulla Cassia a Sutri | l' auto ribaltata e il corpo sbalzato sull' asfalto

Un giovane di 17 anni ha perso la vita in un incidente sulla Cassia a Sutri. Dopo uno scontro con un'altra vettura, l’auto si è ribaltata e il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto. L’incidente ha causato la morte del passeggero, mentre le cause sono ancora in fase di accertamento. La tragedia ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale in quella zona.

Gravissime le condizioni del conducente della macchina, trasportato con l'eliambulanza in ospedale. Ferita anche la donna alla guida dell'altra vettura È costato la vita a un ragazzo di soli 17 anni il violento incidente stradale sulla Cassia a Sutri. L'auto su cui viaggiava come passeggero, dopo l'impatto con un'altra macchina, si è ribaltata e il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo dopo aver sfondato il vetro. Piombato sull'asfalto, è morto praticamente sul colpo. Non c'è stato nulla da fare, il personale sanitario ha potuto constatarne soltanto il decesso.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Grave incidente sulla Cassia tra Sutri e Monterosi, morto un ragazzoUn incidente stradale si è verificato sulla via Cassia tra Sutri e Monterosi, poco dopo le 17, al chilometro 44.

