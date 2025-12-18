Scontro tir-auto morto 62enne di Benevento | incidente stradale sulla Statale Telesina

Un tragico incidente sulla strada statale Telesina a Torrecuso ha causato la morte di un uomo di 62 anni di Benevento. L’incidente ha sconvolto la comunità locale, lasciando un vuoto difficile da colmare. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause, mentre i familiari e i residenti piangono la perdita di questa vita.

