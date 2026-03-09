Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della procura e disposto il sequestro preventivo del cantiere in viale Papiniano 48, nel centro della città. L'intervento riguarda un progetto immobiliare coinvolto in un'inchiesta sull'urbanistica. La decisione riguarda esclusivamente il sequestro del cantiere, senza altre misure o provvedimenti.

Milano, 9 marzo 2026 – Il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto il sequestro preventivo di un cantiere in centro a Milano, quello del progetto immobiliare in viale Papiniano 48, finito al centro di una delle indagini sull'urbanistica. Sequestro che era stato deciso d'urgenza dai pm lo scorso novembre, ma poi non convalidato dal gip. Ora i giudici hanno accolto il ricorso dei pm Giovanna Cavalleri e Luisa Baima Bollone della Procura diretta da Marcello Viola. MARCELLO VIOLA MAGISTRATO L’inchiesta sull’urbanistica e le famiglie sospese: lo stop ai cantieri ha gettato nel panico centomila milanesi Il caso. In questa tranche il costruttore e il direttore dei lavori sono indagati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Papiniano 48, il Riesame accoglie il ricorso della procura: sequestrato il cantiere a Milano

