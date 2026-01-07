Arresto di Hannoun i legali presentano ricorso al Tribunale del Riesame | decisione entro il 20 gennaio

Sono stati depositati al Tribunale del Riesame i ricorsi contro le misure cautelari e i sequestri relativi a sette delle nove persone coinvolte nell’indagine della Dda di Genova sui fondi ad Hamas. La decisione verrà presa entro il 20 gennaio. La vicenda riguarda l’arresto di Hannoun e il procedimento giudiziario aperto sulle presunte attività illecite connesse all’indagine.

Sono stati depositati i ricorsi al tribunale del Riesame contro le misure cautelari e i sequestri nei confronti di sette tra le nove persone nei confronti delle quali la gip di Genova Silvia Carpanini ha disposto il carcere nell'ambito dell'inchiesta della Dda sui fondi ad Hamas. In carcere il portavoce dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, 63 anni, Ra'Ed Hussny Mousa Dawoud, 52 anni, Raed Al Salahat, 48 anni, Yaser Mohamed Rmdan Elasaly, 51 anni, Riyad Adbelrahim Jaber Albustanj?, 60 anni, Khalil Abu Deiah, 62 anni e Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa, 52 anni.

