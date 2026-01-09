Dopo il ricorso dei legali si va al Riesame il 16 gennaio

Il 16 gennaio si terrà l’udienza di riesame davanti al tribunale di Genova riguardo a uno degli indagati nell’inchiesta che ha portato all’arresto di nove persone, tra cui l’architetto Mohammad Hannoun. L’indagine riguarda presunti finanziamenti ad Hamas e coinvolge diverse persone sotto indagine. La procedura rappresenta un passo importante nel corso delle indagini e delle eventuali decisioni giudiziarie.

È stata fissata l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Genova per almeno uno degli indagati nell'inchiesta che ha portato all'arresto di nove persone, tra cui l'architetto Mohammad Hannoun, con l'ipotesi di terrorismo sui presunti finanziamenti ad Hamas. L'udienza è stata fissata per il 16 gennaio. Lo apprende Il Giornale. L'indagato comparirà davanti ai giudici della libertà genovesi dopo il ricorso dei legali di Hannoun e degli altri arrestati. Nel pool oltre al pm Marco Zocco, che ha chiesto e ottenuto dalla gip Silvia Carpanini la misura cautelare del carcere per gli indagati, anche il sostituto procuratore Luca Monteverde della procura di Genova guidata da Nicola Piacente.

