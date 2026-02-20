Incendio sulla Pontina | furgone avvolto dalle fiamme

Un incendio sulla via Pontina ha coinvolto un furgone, che ha preso fuoco intorno alle 13:30 di venerdì 20 febbraio. La causa sembra essere un problema meccanico al motore, che ha generato le prime fiamme. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il veicolo, parcheggiato vicino a un distributore di benzina, ha subito danni significativi. Sul posto sono arrivati anche alcuni automobilisti per aiutare a mettere in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Le fiamme divampate all'altezza del chilometro 18. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e forze dell'ordine Incendio sulla via Pontina dove un furgone è stato avvolto dalle fiamme. L'episodio è avvenuto intorno alle 13:30 di venerdì 20 febbraio. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e le forze dell'ordine. Il rogo, per cause in corso di accertamento, è divampato all'altezza del chilometro 18 in direzione Latina, nella zona di Spinaceto. Ad andare a fuoco un Ducato. I pompieri del distaccamento dell'Eur hanno domato le lingue di fuoco mentre gli agenti della polizia locale del gruppo IX Eur hanno provveduto alla gestione della viabilità.