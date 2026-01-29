Bologna paura in una scuola dell’infanzia | incendio sul tetto evacuati d’urgenza 100 bambini senza conseguenze

Questa mattina a Bologna, una scuola dell’infanzia è stata evacuata in fretta dopo che si è sviluppato un incendio sul tetto. Circa cento bambini sono stati fatti uscire dall’edificio in sicurezza, mentre i vigili del fuoco lavoravano per spegnere le fiamme. Per fortuna, nessuno si è fatto male o ha avuto bisogno di cure.

Un incendio sul tetto di una scuola materna a Bologna ha causato l’evacuazione di cento bambini. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme; nessun ferito o intossicato segnalato. Momenti di apprensione oggi a Bologna per un incendio scoppiato in una scuola dell’infanzia situata in zona Barca. Le fiamme sono divampate verso le 12:30, interessando la parte superiore dell’edificio. La reazione è stata immediata, come riporta l’ANSA. Il personale scolastico, accortosi del fumo, ha “subito attivato le procedure di emergenza”, gestendo l’evacuazione di circa cento bambini che si trovavano all’interno della struttura.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Venerdì 16 gennaio, a Seregno, si è verificato un incendio presso la scuola dell’infanzia di via Luini.

Nella giornata di ieri, una scuola dell’infanzia tra il quartiere Santa Valeria e Ceredo a Seregno ha vissuto un episodio di incendio, coinvolgendo circa 130 bambini.

