Incendio al Sannazaro l' annuncio del ministro Giuli | Lo Stato comprerà il teatro

Da ilmattino.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Giuli ha annunciato che lo Stato acquisterà il teatro Sannazaro di Napoli, che è stato distrutto da un incendio il mese scorso. Il Ministero della Cultura ha deciso di intervenire per recuperare i locali e garantirne il restauro. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo la distruzione causata dall’incendio nello storico teatro della città.

 Il Mic acquisirà i locali dello storico teatro Sannazaro di Napoli, distrutti da un incendio il mese scorso. Lo ha annunciato il ministro Alessandro Giuli in un incontro in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

incendio al sannazaro l annuncio del ministro giuli lo stato comprer224 il teatro
© Ilmattino.it - Incendio al Sannazaro, l'annuncio del ministro Giuli: «Lo Stato comprerà il teatro»

Articoli correlati

Incendio al Sannazaro, l'annuncio del ministro Giuli: «Teatro sarà acquisito dal Ministero»Il Mic acquisirà i locali dello storico teatro Sannazaro di Napoli, distrutti da un incendio il mese scorso.

Il Teatro Sannazaro sarà acquistato dal Ministero: l’annuncio del ministro GiuliLo ha annunciato il Ministro Alessandro Giuli dopo la riunione di quest'oggi in Prefettura con i proprietari del Teatro distrutto da un incendio a...

Una raccolta di contenuti su Incendio al Sannazaro l'annuncio del...

Temi più discussi: Giuli, il Mic acquisirà i locali del teatro Sannazaro di Napoli; Napoli, tensione manifestanti-polizia a protesta contro America's Cup; Glasgow, incendio vicino alla stazione centrale: edificio crolla tra le fiamme. Il video; Incendio a Fuorigrotta, sospeso il mercato di via Metastasio.

Incendio al Sannazaro, l'annuncio del ministro Giuli: «Teatro sarà acquisito dal Ministero»Il Mic acquisirà i locali dello storico teatro Sannazaro di Napoli, distrutti da un incendio il mese scorso. Lo ha annunciato il ... msn.com

Il Teatro Sannazaro sarà acquistato dal Ministero: l’annuncio del ministro GiuliIl teatro Sannazaro sarà acquisito dal ministero della Cultura. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, oggi a Napoli, al termine di una riunione in Prefettura alla quale hanno ... fanpage.it

Digita per trovare news e video correlati.