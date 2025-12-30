Dodicenne gioca con i petardi e innesca un maxi-incendio distrutti otto ettari di bosco | 150 vigili del fuoco in azione

Un ragazzo di 12 anni ha ammesso di aver provocato un incendio che ha interessato circa otto ettari di bosco sulla catena montuosa della Nordkette, vicino a Innsbruck, in Austria. L’incidente ha richiesto l’intervento di circa 150 vigili del fuoco per domare le fiamme e contenere i danni ambientali.

Un 12enne ha confessato di essere stato il responsabile dell’ incendio che ha bruciato circa otto ettari di bosco sulla catena montuosa della Nordkette, vicino a Innsbruck, in Austria. Il giovane, durante un’escursione con la famiglia lo scorso 27 dicembre, avrebbe acceso alcuni fuochi pirotecnici che ha dato vita a un incendio a causa del contatto con la vegetazione secca per la siccità. Padre e figlio hanno tentato di spegnere le fiamme senza successo. L’incendio si è esteso in poco tempo e i vigili del fuoco, allertati dal padre, hanno impiegato oltre due giorni e 150 pompieri con quattro elicotteri per contenerlo. 🔗 Leggi su Open.online

