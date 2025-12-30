Dodicenne gioca con i petardi e innesca un maxi-incendio distrutti otto ettari di bosco | 150 vigili del fuoco in azione
Un ragazzo di 12 anni ha ammesso di aver provocato un incendio che ha interessato circa otto ettari di bosco sulla catena montuosa della Nordkette, vicino a Innsbruck, in Austria. L’incidente ha richiesto l’intervento di circa 150 vigili del fuoco per domare le fiamme e contenere i danni ambientali.
Un 12enne ha confessato di essere stato il responsabile dell’ incendio che ha bruciato circa otto ettari di bosco sulla catena montuosa della Nordkette, vicino a Innsbruck, in Austria. Il giovane, durante un’escursione con la famiglia lo scorso 27 dicembre, avrebbe acceso alcuni fuochi pirotecnici che ha dato vita a un incendio a causa del contatto con la vegetazione secca per la siccità. Padre e figlio hanno tentato di spegnere le fiamme senza successo. L’incendio si è esteso in poco tempo e i vigili del fuoco, allertati dal padre, hanno impiegato oltre due giorni e 150 pompieri con quattro elicotteri per contenerlo. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Maxi incendio a Bellagio, distrutti tetto e mansarda di un'abitazione: vigili del fuoco al lavoro per ore
Leggi anche: Incendio in un appartamento di Pescarenico, vigili del fuoco in azione
Dodicenne in gita con la famiglia gioca con dei petardi e innesca un incendio che distrugge otto ettari di bosco; Dodicenne gioca con i petardi e innesca un maxi-incendio, distrutti otto ettari di bosco: «150 vigili del fuoco in azione.
Dodicenne in gita con la famiglia gioca con dei petardi e innesca un incendio che distrugge otto ettari di bosco x.com
Alle 12:30 si gioca Parma-Fiorentina. Il Parma si dirige verso il Tardini!! Forza Parma!! Chi vince Per favore se ti è piaciuto il post condividilo con i tuoi amici e se vuoi scoprire Parma segui questa Pagina per non perderti i post successivi, ti ringrazio. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.