Incendio al Sannazaro l' annuncio del ministro Giuli | Teatro sarà acquisito dal Ministero

Il Ministero della Cultura annuncia di aver deciso di acquisire il teatro Sannazaro di Napoli, dopo l’incendio che lo ha danneggiato il mese scorso. L’obiettivo è preservare il locale, considerato uno dei teatri storici della città. La decisione arriva dopo che i vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio.

Il Mic acquisirà i locali dello storico teatro Sannazaro di Napoli, distrutti da un incendio il mese scorso. Lo ha annunciato il ministro Alessandro Giuli in un incontro in prefettura.