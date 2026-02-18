Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato al Teatro Sannazaro di Napoli, dopo che un incendio scoppiato all’alba ha causato ingenti danni alla struttura. Le fiamme hanno provocato crolli e danneggiamenti agli arredi storici all’interno del teatro. Questa mattina, Giuli ha incontrato i proprietari e i tecnici per valutare i danni e discutere le prossime azioni da intraprendere. La situazione resta critica e le operazioni di messa in sicurezza continuano ancora oggi.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato al Teatro Sannazaro di Napoli, distrutto ieri da un incendio divampato all'alba. Al suo arrivo il ministro è stato accolto dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco Giuseppe Paduano e dal prefetto di Napoli Michele di Bari. Al suo arrivo i proprietari del teatro, gli attori Lara Sansone e Sasà Vanorio, hanno abbracciato il ministro visibilmente commossi. Teatro: "Dolore troppo forte, grazie a colleghi e cittadinanza". "È dal 1969 che la nostra famiglia, con sacrificio, amore e dedizione, ha tenuto in vita, con vivo splendore, la 'bomboniera di Chiaia', andata in fumo in poche ore.

© Lapresse.it - Teatro Sannazaro, ministro Giuli incontra i proprietari

Teatro Sannazaro distrutto, la promessa di Giuli: “Tornerà a splendere”. Oggi il ministro a NapoliIl teatro Sannazaro di Napoli è stato completamente distrutto da un incendio che ha lasciato solo macerie e un odore intenso di bruciato.

