Teatro Sannazaro l' arrivo del ministro Giuli

Il ministro della Cultura Giuli si è recato oggi al Teatro Sannazaro di Napoli, colpito da un incendio che ha devastato l'edificio ieri sera. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere sotto controllo le fiamme, ma molte parti del teatro sono state danneggiate irreparabilmente. Sul posto, il ministro ha incontrato Lara Sansone e Sasà Vanorio, visibilmente commossi, che hanno perso strumenti e costumi durante il rogo. La visita vuole raccogliere le prime impressioni degli addetti ai lavori e valutare i danni.

Trasmetti un podcast il responsabile del dicastero della cultura ha visitato il luogo dell'incendio prima della riunione in prefettura in cui si parlerà della ricostruzione L'abbraccio tra il ministro della cultura Giuli, Lara Sansone e Sasà Vanorio in lacrime. È questa l'immagine che resta all'esterno del Teatro Sannazaro di Napoli, distrutto ieri da un incendio. Il ministro ha voluto visitare il luogo del rogo prima di recarsi in prefettura per una riunione con il prefetto, il sindaco di Napoli e i titolari del teatro. Al centro della discussione l'iter che dovrebbe portare al finanziamento per la ricostruzione di uno dei luoghi storici della cultura napoletana.