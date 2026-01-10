Numerosi precedenti penali e titolare di una pensione sociale condannata per aver nascosto tutto e intascato il reddito di cittadinanza

Una donna di 46 anni di Foligno è stata condannata in via definitiva a un anno di reclusione dalla Corte di Cassazione, per frode ai danni dell’Inps. Titolare di una pensione sociale e con numerosi precedenti penali, aveva nascosto le proprie condizioni e intascato il reddito di cittadinanza senza diritto. La sentenza ha respinto il ricorso presentato dalla donna contro la decisione della Corte d’appello di Perugia.

La Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva a un anno di reclusione una 46enne di Foligno per frode ai danni dell'Inps, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla donna avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia.La donna era accusata di false dichiarazioni o.

