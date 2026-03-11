Inaugurazione svincolo autostradale la beffa dopo la festa | 28 guardie giurate senza stipendio

Dopo l'inaugurazione dello svincolo autostradale tra Salerno e Caserta Sud, 28 guardie giurate che lavorano per l’Interporto Sud Europa non hanno ancora ricevuto lo stipendio. L’evento, celebrato con una cerimonia pubblica, si è concluso con questa situazione di incertezza per i dipendenti, che attendono ancora i pagamenti relativi ai mesi passati. La questione riguarda direttamente il personale coinvolto nel servizio di sicurezza dell’area.

“Pochi giorni fa, il colosso Interporto Sud Europa ha inaugurato in pompa magna il nuovo svincolo autostradale (Salerno-Caserta Sud). Erano presenti i vertici aziendali e il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Si è parlato di milioni di euro, di rilancio del Sud e di eccellenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

