’A nome di tutte’ storie di violenza di genere raccontate a teatro

Un nuovo spettacolo teatrale mette in scena storie di violenza di genere, raccontate direttamente da chi le ha vissute. La rappresentazione si svolge in un teatro locale, coinvolgendo attori e autori che portano in scena testimonianze reali. L’obiettivo è far emergere le esperienze di chi ha subito violenza, offrendo uno spazio di ascolto e confronto alla comunità. La rappresentazione si conclude con un messaggio di sensibilizzazione.

Non sempre il teatro racconta storie lontane: a volte diventa uno specchio, capace di restituire alla comunità le sue ferite più profonde e di trasformarle in parole, musica e consapevolezza. Nasce da questa esigenza lo spettacolo ‘A nome di tutte’, promosso dall’ Unione Donne in Italia della Spezia in occasione della Giornata Internazionale della Donna e in programma oggi, alle 16, al Circolo Fantoni. Lo spettacolo, scritto e diretto da Tina Iovine e interpretato in scena insieme a Lisa Baggio e Bruno Liborio, affronta il tema della violenza di genere attraverso un intreccio di parole, musica e testimonianze. Il risultato è un racconto teatrale intenso, costruito attorno a storie di vita e momenti di riflessione che invitano il pubblico a interrogarsi sul valore del rispetto, dell’uguaglianza e della responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tutto quello che riguarda 'A nome di tutte' storie di violenza di....

