L’acqua? Freschina che goduria | le storie di vita dei 138 che ieri si sono tuffati in mare a Borghetto

Ieri a Borghetto, 138 persone hanno condiviso un momento di convivialità tuffandosi in mare. Tra loro, Chloè, 9 anni, e Andrea, nato nel 1943, rappresentano le diverse età e storie di questa comunità. Leonardo, invece, è arrivato da Trento, dimostrando l’importanza di questi incontri per rafforzare i legami tra i partecipanti. Un’occasione semplice, ma significativa, per vivere il mare e ritrovare la propria quotidianità.

