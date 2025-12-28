L’acqua? Freschina che goduria | le storie di vita dei 138 che ieri si sono tuffati in mare a Borghetto
Ieri a Borghetto, 138 persone hanno condiviso un momento di convivialità tuffandosi in mare. Tra loro, Chloè, 9 anni, e Andrea, nato nel 1943, rappresentano le diverse età e storie di questa comunità. Leonardo, invece, è arrivato da Trento, dimostrando l’importanza di questi incontri per rafforzare i legami tra i partecipanti. Un’occasione semplice, ma significativa, per vivere il mare e ritrovare la propria quotidianità.
La più giovane è Chloè, 9 anni, Andrea l’anziano: classe 1943. Leonardo è colui che arriva da più lontano: Trento. Davide, invece, è il più “gnocco”. E poi c’è Giuseppe Bruzzone che ha fatto tutti i 31 cimenti di Borghetto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
