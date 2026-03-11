In Serie A non si segna più | tra addii infortuni e bomber in crisi quanti gol in meno!

A questa 28ª giornata di Serie A, i gol segnati sono notevolmente diminuiti rispetto al passato, con un solo attaccante che ha raggiunto la doppia cifra: Lautaro Martinez. La classifica marcatori mostra un calo generale di reti segnate, mentre diversi bomber sono in crisi o hanno subito infortuni. Tra gli addii e le assenze, la produzione offensiva si è ridotta sensibilmente rispetto alle stagioni precedenti.

C’era una volta il gol. Almeno in Serie A dove si segna poco, per non dire pochissimo. L’inesorabile flessione che scandisce la stagione 2025-26 merita una profonda riflessione. Che succede? Perché tanta carestia? Goal, in inglese, significa scopo, obiettivo. Abbiamo forse smarrito il fine ultimo del gioco? Partiamo innanzitutto dai dati. La scorsa stagione alla 28a giornata i gol complessivi erano 745, quest’anno sono 683. Saldo: -62. Ancora più impressionante il confronto con l’annata 2020-2021 quando la produzione totale aveva toccato, sempre alla 28a giornata, 837 reti. Parliamo quindi di ben 154 gol in più. Andando poi nel dettaglio delle squadre si scopre che, tra quest’anno e la stagione passata, l’Atalanta ha segnato 24 reti in meno, la Lazio è a -22, il Parma a -14, la Fiorentina ne ha 13 in meno e il Bologna è a -7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

