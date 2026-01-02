I gol su palle inattive non garantiscono calcio-spettacolo | si segna di più ma ci si diverte meno

L’incremento dei gol su palle inattive sta modificando il panorama del calcio, con partite meno dinamiche e meno coinvolgenti. Se da un lato si segnano più reti, dall’altro si riduce l’intensità e il divertimento del gioco aperto. Questa tendenza evidenzia come l’uso strategico delle situazioni fisse influenzi l’equilibrio tra spettacolo e risultato, portando a un nuovo modo di interpretare il calcio moderno.

