I gol su palle inattive non garantiscono calcio-spettacolo | si segna di più ma ci si diverte meno
L’incremento dei gol su palle inattive sta modificando il panorama del calcio, con partite meno dinamiche e meno coinvolgenti. Se da un lato si segnano più reti, dall’altro si riduce l’intensità e il divertimento del gioco aperto. Questa tendenza evidenzia come l’uso strategico delle situazioni fisse influenzi l’equilibrio tra spettacolo e risultato, portando a un nuovo modo di interpretare il calcio moderno.
L’aumento dei gol su palle inattive sta cambiando il calcio, rendendo le partite meno spettacolari. I calci piazzati, sempre più “facili” e redditizi, riducono l’incentivo a rischiare nel gioco aperto, che produce meno gol rispetto al passato. Questo squilibrio altera le tattiche, favorendo squadre fisiche e strategie attendiste una volta trovato il vantaggio. Il rischio è di un calcio più efficiente ma meno divertente, che ora deve interrogarsi su come riequilibrare spettacolo e competitività. I gol su palle inattive riducono il divertimento. Il Times scrive: In Premier League un gol su palla inattiva viene segnato, in media, ogni 0,8 partite: un aumento del 31% rispetto alla scorsa stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
