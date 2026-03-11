Domani sera alle 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino si terrà un nuovo spettacolo della stagione di prosa. La rappresentazione, intitolata

CASTELFIORENTINO Saltato lo spettacolo "Maledetta Primavera", a breve sarà comunicata la nuova data, per motivi personali dell’attrice, il sipario del Teatro del Popolo di Castelfiorentino tornerà ad aprirsi domani sera alle 21 per un nuovo appuntamento della stagione di prosa. Stavolta sul palco tre donne impegnate in sfide quotidiane alla ricerca del proprio riscatto. Questo è, in estrema sintesi, " Le Stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow ", una commedia di Julia May Jonas (traduzione di Marta Salaroli) per la regia di Cristina Spina, che vede appunto protagoniste tre donne impegnate nel settore dell’abbigliamento vintage. Donne che lottano per la propria sopravvivenza, in un confronto continuo con la solitudine e le difficoltà di invecchiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In scena le donne di Julia May Jonas

Articoli correlati

Leggi anche: Tratta dal romanzo omonimo di Julia May Jonas, "Vladimir" è una serie Netflix che mescola satira accademica, desiderio sessuale e crisi personale

Leggi anche: Olga Julia uccisa a 16 anni: "Siamo qui per dire basta alla violenza sulle donne"

Una selezione di notizie su In scena le donne di Julia May Jonas

Temi più discussi: In scena le donne di Julia May Jonas; Al Politeama in scena una nuova commedia tutta al femminile: Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow; Dis-avventure al Masaccio, Paola Minaccioni in scena; Al Guglielmi di scena ’Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow’.

Al Guglielmi di scena ’Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow’Stasera e domani, alle 21, al Teatro Guglielmi, va in scena ’Le Stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow’, dark comedy ... msn.com

Dis-avventure al Masaccio, Paola Minaccioni in scenaLunedì 9 marzo alle 21 al teatro di San Giovanni Valdarno «Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow» di Julia May Jonas, per la regia di Cristina Spina ... msn.com

Un college, uno scandalo, un’ossessione inconfessabile. Con questo esordio audace e provocatorio, Julia May Jonas ci conduce in un territorio carico di tensione, dove i confini della moralità si scontrano con gli impulsi più passionali. “Vladimir” di Julia May J x.com

Vladimir, la miniserie Netflix tratta dall’omonimo romanzo di Julia May Jonas, sceglie una strada precisa e racconta un’ossessione sentimentale all’interno di un ambiente che dovrebbe essere razionale e controllato: quello accademico. Il risultato è un raccont facebook