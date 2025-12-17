Il 27 marzo 1976, nel bosco del Carengione a Peschiera Borromeo, fu ritrovato il corpo di Olga Julia, una ragazza di appena 16 anni. La sua tragica morte rappresenta uno dei primi casi di femminicidio in Italia, un evento che ancora oggi richiama l’attenzione sulla violenza di genere e la necessità di contrastarla.

© Ilgiorno.it - Olga Julia uccisa a 16 anni: "Siamo qui per dire basta alla violenza sulle donne"

Oggi lo si definirebbe un femminicidio. Era l’alba del 27 marzo 1976 quando, nel bosco del Carengione a Peschiera Borromeo, accanto a un cumulo di rifiuti, venne ritrovato il corpo senza vita di una ragazza. Si trattava della 16enne Olga Julia Calzoni, studentessa milanese, della quale i familiari avevano denunciato la scomparsa la sera precedente. Si capirà presto che, proprio il giorno prima, la giovane era stata rapita e uccisa da due persone, delle quali pensava di potersi fidare: il suo ex fidanzato Giorgio Invernizzi e l’amico di lui Fabrizio De Michelis, entrambi rampolli della ‘Milano bene’ vicini agli ambienti "sanbabilini" dell’estrema destra. Ilgiorno.it

