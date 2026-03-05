Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Disponibile da oggi su Netflix, Vladimir è una miniserie di otto puntate – da circa 30 minuti l’una – che esplora desiderio, potere e insicurezze nel mondo accademico con un tono ironico e sorprendentemente audace. Al centro della storia una professoressa senza nome, la bravissima Rachel Weisz, alle prese con una crisi di mezza età e un giovane collega terribilmente attraente che farà di tutto per conquistare. Vladimir: serie Netflix, trama, episodi la trama della serie tratta dal libro di Julia May Jonas da oggi in streaming su Netflix M. (Rachel Weisz) è una professoressa di letteratura femminile americana con un passato da scrittrice di successo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tratta dal romanzo omonimo di Julia May Jonas, "Vladimir" è una serie Netflix che mescola satira accademica, desiderio sessuale e crisi personale

Leggi anche: Orgoglio e Pregiudizio, svelato il teaser trailer della nuova miniserie Netflix tratta dal romanzo di Jane Austen

Il Signore delle Mosche su Sky e NOW: la prima serie tv tratta dal romanzo di William GoldingIl Signore delle Mosche debutta su Sky Atlantic e NOW con l’adattamento firmato da Jack Thorne, presentato in anteprima alla Berlinale.

Contenuti e approfondimenti su Tratta dal romanzo omonimo di Julia May....

Discussioni sull' argomento Vladimir, travolta da un’insolita passione; Meglio la Scarpetta della Kidman o il nuovo Nesbo? Ecco la TOP10 delle serie tv di marzo 2026; Vladimir: perché il protagonista della serie Netflix (e volto di One Day) è già l’ossessione dei fan; Migliori uscite cinema e streaming marzo 2026: film e serie da vedere.

Vladimir, trama e cast della serie con Rachel Weisz da oggi in streaming su NetflixLeggi su Sky TG24 l'articolo Vladimir, trama e cast della serie con Rachel Weisz da oggi in streaming su Netflix ... tg24.sky.it

La nuova serie tv con Rachel Weisz e Leo Woodall tratta da “Vladimir” di Julia May Jonas, dal 10 marzo in libreria. x.com

Trailer della miniserie #Vladimir di #Netflix Basata sull'omonimo romanzo di Julia May Jonas, la serie è incentrata sulla crescente ossessione di una donna Rachel Weisz nei confronti di un collega affascinante e misterioso interpretato da Teo Woodall. La s - facebook.com facebook