Il business degli affitti brevi che sfrutta le case vuote | a Messina crescita del +274%
Il mercato degli affitti brevi a Messina sta vivendo una crescita straordinaria del +274%, sfruttando le case vuote. In Sicilia, i costi degli affitti pesano sui redditi familiari, già bassi, contribuendo a un rischio di povertà e esclusione sociale che interessa il 41,4% delle famiglie. Un fenomeno che evidenzia le sfide e le opportunità di una regione in rapido cambiamento.
l caro affitti incide pesantemente in Sicilia su redditi familiari mediamente bassi, in una regione dove sono a rischio poverta' ed esclusione sociale il 41,4% delle famiglie. In questo contesto sono molte le case vuote, poche quelle disponibili di edilizia popolare e insufficienti anche i posti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Affitti brevi e impensabili. Garage, cantine e fondi: a Firenze il business degli ex magazzini
Leggi anche: Affitti brevi: il video corso che insegna a trasformare la propria casa in un business
Affitti brevi, c’è la stangata. Cantine, garage e magazzini. Scovato il business illegale - Una decina di fondi – tra cantine, garage e magazzini nel cuore del centro storico – trasformati abusivamente in mini alloggi per turisti. lanazione.it
Affitti brevi, a Milano un business da 950 milioni di euro in continua crescita (manovra permettendo...) - Nella bozza della nuova manovra di bilancio, la cedolare secca sugli affitti brevi potrebbe salire dal 21 al 26%. affaritaliani.it
Manovra 2026 ed emendamenti: affitti brevi, flat tax e banche al centro del confronto finale - La Legge di Bilancio 2026 entra nella fase decisiva: entro il 14 novembre si chiuderà la presentazione degli emendamenti. panorama.it
Affitti brevi e impensabili. Garage, cantine e fondi: a Firenze il business degli ex magazzini x.com
#AFFITTO | BUSINESS Laboratorio Azzeccagarbugli, #Lecco zona #Acquate In prossimità dell'imbocco SS36 e in zona servita, proponiamo soluzione open space di mq 150 adibita a laboratorio, con contratto di #locazione ad uso commerciale 6+6 anni. L' - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.