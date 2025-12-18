Il business degli affitti brevi che sfrutta le case vuote | a Messina crescita del +274%

Il mercato degli affitti brevi a Messina sta vivendo una crescita straordinaria del +274%, sfruttando le case vuote. In Sicilia, i costi degli affitti pesano sui redditi familiari, già bassi, contribuendo a un rischio di povertà e esclusione sociale che interessa il 41,4% delle famiglie. Un fenomeno che evidenzia le sfide e le opportunità di una regione in rapido cambiamento.

