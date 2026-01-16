Affitti brevi nei centri storici arriva il tetto annuale al numero delle notti vendibili

La Commissione Europea sta valutando nuove normative per gli affitti brevi nei centri storici, con l’introduzione di un limite annuale alle notti vendibili. Questa misura mira a regolamentare il settore e garantire un equilibrio tra esigenze dei proprietari e tutela del patrimonio urbano. Le nuove regole, previste entro l’anno, rappresentano un aggiornamento importante per chi gestisce affitti temporanei, come quelli su Airbnb, nelle aree storiche.

Novità in arrivo per i proprietari di case interessati agli affitti brevi, Airbnb e dintorni. A occuparsi della questione è la Commissione Europea che, nell'ambito del piano casa comunitario, stabilirà nuove regole entro quest'anno. Come noto, nelle città più importanti d'Europa e nelle destinazioni turistiche, la diffusione degli affitti brevi crea due ordini di problemi. Il primo è il rialzo dei prezzi, il secondo riguarda la disponibilità di alloggi in locazione. Così capita che in città come Milano la ricerca di case diventi una mission impossible sia per gli studenti, sia per i lavoratori a basso salario.

Affitti brevi 2026/ Ancora limiti da UE, stavolta “per zone”: cosa cambia? - Bruxelles pensa ad una "soluzione" per favorire cittadini e studenti ... ilsussidiario.net

La crisi abitativa è una delle grandi sfide europee dei prossimi anni. E tra i fattori che stanno pesando di più, in tante città, c’è l’impatto degli affitti brevi sul mercato degli affitti residenziali. Martedì 13 gennaio abbiamo fatto il punto sul dibattito in corso attorno al facebook

La Verità sulla crociata della Commissione europea contro gli affitti brevi. #Afuera x.com

