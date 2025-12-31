Dono sospeso a Savignano Oltre 80 pacchi ai più fragili

A Savignano, un'iniziativa di dono sospeso ha permesso di consegnare oltre 80 pacchi a persone in condizioni di fragilità e difficoltà economiche. L'intervento ha coinvolto le comunità parrocchiali locali, offrendo supporto e conforto a chi ne ha più bisogno. Questa iniziativa testimonia l'importanza della solidarietà e dell’impegno collettivo nel sostenere i più vulnerabili.

Consegnati oltre 80 pacchi a persone bisognose, sole e in gravi difficoltà economiche delle comunità parrocchiali della zona. La Caritas di Savignano sul Rubicone ringrazia fedeli e non per il grande successo della sesta edizione del progetto ’ Dono sospeso ’, che consisteva nell’acquisto di un pacco natalizio per donare calore, accoglienza e beni alimentari alle famiglie e alle persone più fragili, nel contesto della grave crisi economica e del perdurare del caro bollette. Dalle parrocchie sono stati raccolti 8.300 euro e sono stati confezionati più di 80 pacchi di spesa natalizia contenenti beni di prima necessità, alimentari e per l’igiene della persona e della casa, e anche qualche dolcetto per rendere più lieto il Natale e le festività, soprattutto ai bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dono sospeso a Savignano. Oltre 80 pacchi ai più fragili Leggi anche: Sportello del patronato Cia. Oltre 600 interventi conclusi. Pacchi regalo in dono ai fragili Leggi anche: Il Natale insieme ai più fragili. Oltre cinquecento a tavola in chiese e centri giovanili La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dono sospeso a Savignano. Oltre 80 pacchi ai più fragili. Dono sospeso per le famiglie in difficoltà - La Caritas di Savignano sul Rubicone promuove la quinta edizione del progetto Re(si)stiamo insieme, il "Dono sospeso", che consiste nell’acquisto di un pacco natalizio per donare calore, accoglienza e ... ilrestodelcarlino.it Grande partecipazione per ’il dono sospeso’. Raccolti libri, giochi. e materiale ricreativo. - facebook.com facebook

