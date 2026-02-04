A Imperia, un controllore è stato aggredito da due stranieri dopo avergli chiesto il biglietto. Uno dei due, riconosciuto grazie alle telecamere e alle testimonianze, è stato denunciato dalla Polizia. Il controllore ha subito schiaffi e pugni, ma fortunatamente sta bene. La polizia sta cercando gli altri aggressori.

Ad Imperia è scattata una denuncia per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Un controllore degli autobus, fuori servizio, è stato aggredito da due stranieri che lo avevano riconosciuto come colui che il giorno prima li aveva fatti scendere da un mezzo pubblico perché sprovvisti di biglietto. L’aggressione al controllore Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata del 2 febbraio 2026, quando la Squadra Volante della Questura di Imperia è intervenuta nel centro cittadino a seguito di una segnalazione di aggressione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Imperia, senza biglietto fatti scendere dal bus dal controllore: il giorno dopo la vendetta, schiaffi e pugni

Approfondimenti su Imperia Bus

Un bambino è stato fatto scendere da un autobus senza biglietto a Belluno.

Un ragazzino di 11 anni è rimasto a piedi sotto la neve dopo essere stato fatto scendere dal bus perché senza biglietto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Imperia Bus

Argomenti discussi: Un biglietto per Imperia, viaggio musicale tra voci liriche e narranti; Oktoberfest a pagamento? Scoppia la lite sul biglietto d'ingresso; Lectio Immagini per Ulisse. Mediterraneo al Cavour; Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio 2026, in Riviera e Côte d'Azur.

Imperia, controllore fuori servizio di Riviera Trasporti aggredito da due uominiIl giorno prima li aveva fatti scendere dall'autobus perché senza biglietto. La polizia ha individuato uno dei due aggressori ... ilsecoloxix.it

Imperia, schiaffi e pugni a controllore autobusUn controllore dell'azienda di trasporto pubblico Riviera Trasporti fuori servizio è stato aggredito a schiaffi e pugni a Imperia da ... telenord.it

IMPERIA: SCHIAFFI E PUGNI AL CONTROLLORE CHE LI AVEVA FATTI SCENDERE DALL'AUTOBUS SENZA BIGLIETTO. INTERVIENE LA POLIZIA - facebook.com facebook