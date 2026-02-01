Chiusure di sportelli bancari in crescita | il Nord Est tra i più colpiti dal declino della rete fisica

Nel 2025, le chiusure degli sportelli bancari continuano a crescere in Italia, e il Nord Est si conferma tra le aree più colpite. Solo quest’anno, sono stati chiusi 516 sportelli in tutto il Paese, riducendo ulteriormente la presenza fisica delle banche sul territorio. Molti cittadini si trovano a dover raggiungere banche più lontane o a gestire tutto online, con conseguenze che si fanno sentire nelle comunità locali.

Nel 2025 si è registrato un ulteriore crollo della rete fisica delle banche italiane, con la chiusura di 516 sportelli su tutto il territorio nazionale. Il dato, rilevato dall'Osservatorio First Cisl sulla desertificazione bancaria, conferma una tendenza in atto da anni: la progressiva riduzione degli uffici fisici, spinta dall'evoluzione del digital banking e dalla ristrutturazione strategica delle reti operative da parte degli istituti. Al 31 dicembre 2025, il numero complessivo degli sportelli è sceso a 19.140, un livello che si mantiene stabilmente sotto la soglia dei 20mila. Il calo annuo rispetto al 2024 si attesta intorno al 2,6%, segno di una contrazione strutturale che non sembra destinata a invertirsi nel breve termine.

