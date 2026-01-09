Vildoza e la moglie davanti al gip per l’aggressione ai sanitari dell’ambulanza | Non c’è stata alcuna violenza

Luca Vildoza e sua moglie Milica Tasi sono comparsi davanti al giudice in merito all’accusa di aver aggredito un’operatrice della Croce Rossa. Durante l’udienza di convalida, entrambi hanno dichiarato di non aver esercitato violenza. Assistiti dai loro avvocati, si sono presentati in tribunale a Bologna per chiarire la vicenda, che ha suscitato attenzione mediatica e discussioni pubbliche.

Bologna, 9 gennaio 2026 - " Aggressione a una operatrice della Croce Rossa", il giocatore della Virtus Luca Vildoza e la moglie, Milica Tasi?, davanti al giudice, questa mattina, per l'udienza di convalida a piede libero, assistiti dagli avvocati Mattia Grassani e Giulia Bellipario. Erano stati arrestati la sera del 15 ottobre in viale Silvani angolo via Calori, in direzione porta San Felice. Ci sarebbe stato uno screzio, poi - secondo l'accusa- l'aggressione con le mani al collo della donna. Vildoza e la moglie Milika escono dal tribunale di Bologna, il video Giovanni Tamburi: il corpo viene riesumato per accertare le cause della morte Questa mattina l'udienza dal gip Alberto Ziroldi, pm Flavio Lazzarini.

