Adriano Pappalardo l' appello | Fatemi fare un film d' amore prima di finire in una casa di riposo Poi il consiglio per chi va a Sanremo

Adriano Pappalardo, cantante e attore, chiede di realizzare un film d’amore prima di entrare in una casa di riposo, dopo aver festeggiato 80 anni. La sua richiesta nasce dal desiderio di vivere un’ultima grande esperienza cinematografica. Nel programma televisivo, Pappalardo ha anche dato un consiglio ai partecipanti di Sanremo, invitandoli a essere autentici. La sua energia e il suo spirito rimangono vivi nonostante il passare del tempo.

Cantautore e attore che presto spegnerà 81 candeline, oggi Adriano Pappalardo, il "rocky" della musica italiana, si è raccontato nel salotto di Da noi.a ruota libera e ai microfoni di Francesca Fialdini ha parlato della sua carriera. Dal debutto al successo, non prima di complimentarsi con la Fialdini. "Io ti amo Francesca. Ho seguito Ballando con le Stelle perché c'eri tu, ti ho vista ballare e ho detto: "ma che ci vado a fare io"?.

“Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga seconda, Serena Brancale terza. Se succede, qua ci arrestano tutti”: il pronostico di Fiorello su Sanremo. Poi l’appello ad Adriano CelentanoFiorello ha detto che Fedez e Masini vinceranno a Sanremo, perché secondo lui i loro brani sono i più forti.

Lisa Giovagnoli, chi è la moglie di Adriano Pappalardo, dal primo incontro, il matrimonio e la nascita del figlio LaerteLisa Giovagnoli, nota come moglie di Adriano Pappalardo, ha incontrato il marito molti anni fa e hanno deciso di sposarsi.

Chi è Laerte, figlio di Adriano Pappalardo: la compagna Laura, carriera/ La storia con Selvaggia LucarelliChi é Laerte, figlio di Adriano Pappalardo: in passato legato a Selvaggia Lucarelli, madre di suo figlio Leon, oggi legato alla compagna Laura. ilsussidiario.net

A Giorgia Meloni ho fatto un gesto poco reverenziale, ho chiesto scusa. All’Isola ho preso 30mila euro, Al Bano ha preso 1.2 milioni: Adriano Pappalardo si sfogaAdriano Pappalardo si è raccontato ieri sera, 4 novembre, a Belve tra gli alti e bassi della sua carriera, dal successo degli esordi al periodo buio e di indifferenza generale dopo alcuni flop, ... ilfattoquotidiano.it

Maurizio Casu. . Si dice che Adriano Pappalardo fosse un interprete di Mina, ma la verità Molti ritengono che, pur avendo azzeccato alcune canzoni, mancasse di emozione. Lui stesso la descriveva così: 'Tanta voce, poca emozione'. #AdrianoPappalardo #M - facebook.com facebook