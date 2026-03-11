Imperia | 18 comuni firmano il protocollo contro il crimine

Nella mattinata di ieri, nella prefettura di Imperia, diciotto comuni della provincia hanno firmato un protocollo di intesa per aderire al progetto Controllo di vicinato. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni locali e le forze dell’ordine per contrastare il crimine sul territorio. La firma di questa intesa rappresenta un passo ufficiale per l’attuazione di iniziative condivise contro fenomeni illeciti.

Un protocollo di intesa firmato ieri mattina nella prefettura di Imperia ha l’adesione di diciotto comuni della provincia al progetto Controllo di vicinato. L’iniziativa, promossa dal prefetto Antonio Giaccari, mira a creare una rete di sicurezza che unisca cittadini, amministrazioni locali e forze dell’ordine per prevenire il crimine. L’accordo copre un vasto territorio che include località come Ventimiglia, Bordighera e Camporosso, affrontando criticità specifiche emerse recentemente in alcune zone. Il modello proposto non sostituisce le forze di polizia ma potenzia la sorveglianza attraverso l’osservazione diretta dei residenti. La mappa della collaborazione tra territorio e istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

