Con la moto contro un furgone | muore a Imperia un ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita ieri a Imperia in un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava guidando la sua moto da enduro quando si è scontrato con un furgone. L’impatto è stato violento, e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

