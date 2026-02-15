Ilary Blasi e Bastian Müller | proposta di nozze a Parigi e anello da sogno

Ilary Blasi ha annunciato il suo imminente matrimonio con Bastian Müller, dopo aver ricevuto un anello di diamante durante una cena romantica a Parigi il giorno di San Valentino. La conduttrice ha condiviso la notizia sui social, mostrando la sorpresa e la felicità per il gesto del compagno. Nel frattempo, attende ancora la sentenza di un procedimento giudiziario che riguarda la sua vita privata.

La conduttrice Ilary Blasi ha scelto la città dell'amore per confermare quello che i fan sospettavano da tempo. Con un post social diventato virale in pochi minuti, la showgirl ha mostrato un anello spettacolare ricevuto dal compagno Bastian Müller durante una fuga romantica a Parigi. La dedica scelta per accompagnare lo scatto non lascia spazio a dubbi: un "My Forever Valentine" che sancisce ufficialmente la volontà di convolare a nozze. Bastian Muller si inginocchia a Parigi e chiede la mano di Ilary Blasi il giorno di San Valentino. Ilary Blasi ha ricevuto un anello da Bastian Muller durante una vacanza a Parigi, un gesto che ha attirato l'attenzione dei paparazzi. Ilary Blasi ha detto sì al fidanzato Bastian Muller e vuole sposarlo il prima possibile, la proposta a Parigi. Dopo la proposta romantica sotto la torre eiffel, ilary blasi parla di un nuovo capitolo con bastian muller mentre resta aperta la pratica di divorzio da francesco totti.